Для мешканців Дніпропетровської області встановлено різні ціни на газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Різні ціни пов`язані із рішенням НКРЕКП по скасуванню загального тарифу на доставку природного газу

В результаті дій уряду, НКРЕКП та "Нафтогазу" з травня 2019 року для мешканців Дніпропетровської області діють три різні ціни на газ. Крім того, кожна з цих цін буде змінюватись щомісячно. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгаз Збуту".

"Коливання цін пов’язане виключно із групою "Нафтогаз": по-перше, змінилась оптова ціна газу НАК "Нафтогаз України", по-друге, для "Укртрансгазу" введені нові тарифи на оплату вартості замовленої потужності (замість транспортування газу) – 188,63 гривень за тис. куб. м (з ПДВ). Саме через зміну цього тарифу з 1 травня кожен регіон України отримує свою ціну газу для населення", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, в Дніпропетровській області встановлені наступні ціни:

В травні:

Дніпро (зона ліцензійної діяльності АТ "Дніпрогаз") - 8115,77 грн. за тис куб.м.,

Кривий Ріг (зона ліцензійної діяльності АТ "Криворіжгаз") - 7 911,29 грн. за тис куб.м.,

решта Дніпропетровскої області (зона ліцензійної діяльності АТ "Дніпропетровськгаз") - 8 253,05 грн. за тис куб.м.

В червні:

Дніпро (зона ліцензійної діяльності АТ "Дніпрогаз") - 8 495,85 грн. за тис куб.м.,

Кривий Ріг (зона ліцензійної діяльності АТ "Криворіжгаз") - 8291,37 грн. за тис куб.м.,

решта Дніпропетровскої області (зона ліцензійної діяльності АТ "Дніпропетровськгаз") - 8 633,12 грн. за тис куб.м.

У прес-службі зазначили, що різні ціни пов`язані із рішенням НКРЕКП по скасуванню загального тарифу на доставку природного газу. Загальний тариф на доставку складався з тарифу на транспортування для "Укртрансгазу" та тарифу на розподіл для операторів ГРМ (облгазів). Для "Укртрансгазу" тепер встановлено новий тариф, який фактично є абонплатою. В той же час, тариф газорозподільних компаній не змінився. Також незмінна і ставка "Дніпропетровськгаз Збуту" - згідно з постановою КМУ № 867 від 19.10.2018 р., вона залишається на рівні 2,19%, тобто 18,7 копійок від кінцевої ціни газу.

"На сьогодні кожен клієнт ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" отримує інформацію про всі складові ціни газу в рахунках за газ. Окрім того, рахунок можна власноруч завантажити в своєму Особистому кабінеті на сайті 104.ua.", - розповідає директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

За словами прес-служби, ціна газу тепер змінюватиметься щомісячно. Кожного місяця НАК "Нафтогаз України" повинен надсилати на адресу ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут", як постачальника із спеціальними обов’язками, додаткові угоди з оптовою ціною на газ. Саме вона визначає, якою буде кінцева ціна на газ для населення.