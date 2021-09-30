Житель Закарпаття вирощував коноплю під землею: поліція вилучила наркотики на 5 млн гривень

Правоохоронці провели обшук в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виногадова. 48-річний господар території, на якій проводили слідчі дії, є фігурантом наркозлочину.

Поліцейські обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спершу знайшли лише кілька стебел коноплі.

Однак ретельно оглянувши територію правоохоронці виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні де утримувалися свійські тварини.

З’ясувалося, що під землею зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Фото: чоловік вирощував коноплі під землею (npu.gov.ua)

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту. На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала би не менше 5 мільйонів гривень.

Крім цього в ході спецоперації вилучено 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет.

Організатора наркоплантації слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Всі вилучені речові докази скерували на експертизу.