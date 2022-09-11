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Житель Слов'янська "здавав" окупантам дані про ЗСУ та отримав 8 років в'язниці

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Слов'янськ, Неділя 11 вересня 2022 16:01
Житель Слов'янська "здавав" окупантам дані про ЗСУ та отримав 8 років в'язниці Фото: у Слов'янську російський інформатор отримав 8 років в'язниці (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Слов'янська Донецької області передавав російським окупантам дані про українських захисників. Чоловіка засудили до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2022 року чоловік почав співпрацювати з ворогом. Через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Російський інформатор відправляв ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових на території Краматорського району.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Суд виніс вирок жителю Слов'янська. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді 8 років в'язниці.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ викрила співробітницю підприємства ракетно-космічної галузі, яка передавала окупантам дані про українські військові розробки.

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