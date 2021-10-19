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Житель Хмельницької області організував канал нелегальної "міграції" в ЄС

Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України заблокувала канал нелегальної "міграції" в ЄС за підробленими документами. Схему організував житель Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисники "допомагали" клієнтам виїхати до країн ЄС за сфальсифікованими документами. Вартість такої послуги з однієї людини становила 5 тисяч доларів.

Житель Хмельницької області, який організував нелегальну схему, працював страховим агентом і "клієнтів на міграцію" знаходив завдяки особистим зв'язкам. Послуги надавалися "під ключ": включаючи закордонний та внутрішній паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення тощо.

Підроблені документи виготовлялися з використанням оригінальних бланків і були аналогом європейських документів.

Спочатку послуги нелегальної міграції в ЄС надавалися тільки українцям, а після і іноземцям.

Правоохоронці затримали організатора схеми у Хмельницькому під час отримання ним траншу за пакет документів для виїзду до Литви - 61 тисяч гривень. "Клієнт" повинен був отримати литовські закордонний і внутрішній паспорти, а також посвідчення водія зразка Литви.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

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Служба безпеки України