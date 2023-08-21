Женская сборная Украины одолела Бельгию на волейбольном чемпионате Европы-2023

Чемпионат Европы, женщины, группа A

Бельгия – Украина – 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

В стартовом сете "сине-желтые" фактически сразу же принялись за дело. К середине партии подопечные Ивана Петкова оторвались на солидные 8 пунктов. Ориентировочно в этом же коридоре сборная Украины держалась до конца отрезка, так что легко повела в счете.

Более конкурентным стал второй сет. Если в дебюте убедительнее выглядели украинки, то постепенно сборная Бельгии выровняла положение. Более того, в эндшпиле хозяйки соревнований даже сделали заявку на успех, оторвавшись на четыре пункта. Однако Украина сумела сломать ход событий и дожала соперниц.

В третьей партии бельгийки играли на равных с украинской сборной. Впрочем, так продолжалось только до середины сета. А дальше "сине-желтые" создали небольшой очковый запас и хладнокровно довели дело до победы и в сете, и в матче.

Для сборной Украины отчетная победа стала второй групповой этап. Следующий поединок девушки Петкова сыграют против Словении 23 августа. 24 августа украинки встретятся со сборной Польши. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды из шести в группе.