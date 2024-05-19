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Женская сборная Украины одержала победу на Кубке мира по фехтованию

Фото: украинки одержали победу на Кубке мира (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В завершающий соревновательный день этапа Кубка мира по фехтованию на саблях, проходящем в болгарском Пловдиве, женская сборная Украины завоевала "золото" командного турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

Украинская команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой выступили победой над Алжиром (45:35), после чего в четвертьфинале заставили сложить оружие представительниц США (45:38).

За выход в финал наша команда уверенно разобралась с первым номером посева сборной Франции (45:38), а в поединке за золото одолели команду Испании.

Выходя на заключительный бой при счете 37:40, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая днем ранее получила личное серебро, сумела ликвидировать отставание и вырвать победу - (45:43).

Для украинских саблисток это третья командная медаль Кубка мира в сезоне после серебра в Афинах и бронзы в Синт-Никлассе и первая победа с мая 2023 года, когда было добыто золото в Батуми.

 

Новости спорта

Напомним, в эту ночь состоялся долгожданный поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Оба боксера продержались до 12 раунда и победителя пришлось выбирать судьям.

Детальнее по ходу поединка и кого судьи избрали победителем, - можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, этой ночью украинский боксер Денис Беринчик одержал победу над мексиканцем Эммануэлем Наваррете. Благодаря победе он получил титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

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Ольга ХарланСпортзал