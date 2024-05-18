Женская сборная Украины по победе над Словенией стартовала в Золотой Евролиге

Золотая Евролига-2024, групповой этап, женщины

Украина – Словения – 3:2 (23:25, 25:15, 20:25, 25:17, 15:11)

В первой партии на площадке было немало качелей – лидерство несколько раз переходило из рук в руки. На финальном отрезке счет дважды был равным (20:20, 22:22). Впрочем, концовка сета лучше удалась словенкам, поэтому они повели в счете.

"Сине-желтые" взяли реванш во второй партии. Украинки сразу завладели инициативой и привезли балканкам 10 пунктов преимущества. Однако развить успех в следующем сете не смогли, уступив пять очков на финише игрового отрезка.

Четвертая партия снова пронеслась по сценарию сборной Украины. Украинские волейболистки были внимательны в обороне и опасны в атаке. Подопечные Ивана Петкова с +8 в активе перевели матч в тай-брейк. Там "сине-желтые" ни разу не отдали лидерство и хладнокровно довели матч до победы.

В следующем туре Украина встретится со сборной Эстонии. Матч состоится 19 мая. Всего украинок ждут 6 поединков. Четыре лучших команды группового этапа выйдут в плей-офф.