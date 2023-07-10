Женская волейбольная сборная Украины вернулась в топ-20 мирового рейтинга

Триумф в Золотой Евролиге-2023 позволил "сине-желтым" вернуться в топ-20 команд. В двухматчевом финале турнира сборная Украины дважды разгромила Швецию (3:0, 3:0).

Украинские волейболистки обошли в рейтинге сборную Франции. Наша сборная набрала 159,45 балла и всего на 0,6 пункта отстала от Мексики. Лидером классификация осталась сборная США, оставившая позади итальянок и бразильянок. Еще одным изменением в топ-30 стал обмен позициями между Словакией (27-е) и шведками.

Благодаря победе в Золотой Евролиге "сине-желтые" получила место в Кубке претенденток. В этом соревновании украинские волейболистки поборются за путевку в Лигу наций. Турнир намечен на 27-30 июля.

В дальнейшем сборную Украины ждут новые испытания. В частности, в августе подопечные Ивана Петкова сыграют на женском чемпионате Европы. В сентябре они выступят в квалификации к Олимпийским играм. Соперницы "сине-желтых" – Доминиканская Республика, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Сербия и Чехия.