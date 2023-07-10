RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Женская волейбольная сборная Украины вернулась в топ-20 мирового рейтинга

Фото: "Сине-желтые" перед вторым финалом Золотой Евролиги (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины попала в двадцатку сильнейших сборных планеты в обновленной классификации Международной федерации волейбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Триумф в Золотой Евролиге-2023 позволил "сине-желтым" вернуться в топ-20 команд. В двухматчевом финале турнира сборная Украины дважды разгромила Швецию (3:0, 3:0).

Украинские волейболистки обошли в рейтинге сборную Франции. Наша сборная набрала 159,45 балла и всего на 0,6 пункта отстала от Мексики. Лидером классификация осталась сборная США, оставившая позади итальянок и бразильянок. Еще одным изменением в топ-30 стал обмен позициями между Словакией (27-е) и шведками.

Благодаря победе в Золотой Евролиге "сине-желтые" получила место в Кубке претенденток. В этом соревновании украинские волейболистки поборются за путевку в Лигу наций. Турнир намечен на 27-30 июля.

В дальнейшем сборную Украины ждут новые испытания. В частности, в августе подопечные Ивана Петкова сыграют на женском чемпионате Европы. В сентябре они выступят в квалификации к Олимпийским играм. Соперницы "сине-желтых" – Доминиканская Республика, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Сербия и Чехия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныВолейбол