Женщины в транспорте: Украина запускает проекты для подготовки водителей грузовиков и автобусов

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач обратил внимание на важность этих инициатив, отметив, что они являются ответом на кадровый кризис, усиленный военными действиями России в Украине, особенно в отраслях, где традиционно доминировали мужчины. В то же время он подчеркнул, что не существует "мужских" или "женских" профессий, и важно формировать навыки у специалистов, которые будут выполнять соответствующую работу.

Проекты по подготовке женщин-водителей, как часть этих инициатив, помогают женщинам получить новые профессиональные навыки, что способствует стабильному функционированию логистических цепей, доставке грузов и перевозке пассажиров.

Кроме того, ключевыми задачами сети "Женщины в транспорте" являются поддержка совместных инициатив, обмен опытом, обучение и переквалификация женщин, а также продвижение нормативных изменений для обучения женщин в сферах STEM и привлечение их к трудоустройству в транспортном секторе.

К этой важной инициативе присоединились также представители Фонда институционального развития, которые реализуют проекты по подготовке женщин-водителей. В рамках пилотного проекта "She Drives", охватывающего 11 украинских регионов, уже обучаются почти 70 женщин, и вскоре к этому процессу присоединятся еще 30 участниц. Проект реализуется при поддержке ООН Женщины и финансовой поддержке Швеции.

Событие было организовано при поддержке международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) и Международный транспортный форум.