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У Жеваго відповіли на звинувачення

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Жеваго заявив, що не отримав повідомлення про підозру у законний спосіб

Колишній народний депутат України Костянтин Жеваго, якого підозрюють у розтратах в банку "Фінанси та кредит", заявив, що не отримав повідомлення про підозру у відповідності з українським законодавством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява ради директорів компанії "Ferrexpo", виконавчим директором якої є Жеваго.

Як йдеться в повідомленні компанії, Жеваго категорично заперечує звинувачення, які йому винесли в Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Пан Жеваго повідомив правлінню "Ferrexpo", що не отримав повідомлення про підозру у відповідності з законодавством України. Крім того, публічне поширення такої недостовірної інформації в ЗМІ порушує його права і законні інтереси як громадянина України і завдає прямої репутаційний і економічний збиток бізнесу, акціонером якого є Жеваго. Це підриває міжнародний авторитет і економіку країни України та ставить під загрозу подальшу реалізацію великих інвестиційних проектів в Україні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 27 вересня Костянтин Жеваго був викликаний на допит в ГБР, проте так і не з'явився. Йому заочно було оголошено підозру у тому, що він будучи бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит", причетний до організації злочинної схеми по розтраті 2,5 млрд гривень фінустанови.

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