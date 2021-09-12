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Жорстке приземлення літака в Росії: відомо про чотирьох загиблих

Автор: Сергій Пишкін

Пасажирський двомоторний літак L-410, який сьогодні здійснив жорстке приземлення, знаходиться в воді. Відомо про чотирьох загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC.

За словами губернатора Іркутської області Ігора Кобзєва, внаслідок жорсткого приземлення загинули троє пасажирів й пілот літака.

В понеділок влада прийматиме рішення щодо компенсації сім’ям загиблих й постраждалих.

Рятівники продовжують визволяти людей, яких затиснуло в салоні.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Іркутській області пасажирський літак здійснив жорстке приземлення. На борту перебувало 16 осіб.

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Російська ФедераціяІркутська область