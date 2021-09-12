Жорстке приземлення літака в Росії: відомо про чотирьох загиблих

Пасажирський двомоторний літак L-410, який сьогодні здійснив жорстке приземлення, знаходиться в воді. Відомо про чотирьох загиблих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC.
За словами губернатора Іркутської області Ігора Кобзєва, внаслідок жорсткого приземлення загинули троє пасажирів й пілот літака.
В понеділок влада прийматиме рішення щодо компенсації сім’ям загиблих й постраждалих.
Рятівники продовжують визволяти людей, яких затиснуло в салоні.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Іркутській області пасажирський літак здійснив жорстке приземлення. На борту перебувало 16 осіб.