Жертвою аварії літака в Німеччині виявилася одна з найбагатших росіянок

В результаті катастрофи літака в Німеччині загинула співвласник авіакомпанії S7 Наталія Фільова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що на борту літака Epic-LT, який розбився при заході на посадку в аеропорту Egelsbach, перебувала Наталя Фільова. Також повідомляється, що уточнюється інформація про перебування в літаку її батька.

У той же час, представник S7 спростував загибель Владислава Фільова. Він уточнив, що його не було на борту.

Наталія Фільова була головою ради директорів авіакомпанії S7, її стан оцінювався в понад 600 млн гривень. За оцінками Forbes за 2018 рік, вона була на четвертому місці в списку найбагатших жінок Росії. До S7 Group входять близько 15 авіакомпаній, на лютий 2019 року посідає друге місце за розміром пасажиропотоку серед російських авіакомпаній після "Аерофлоту".

Відзначимо, за попередніми даними, в результаті катастрофи літака в Німеччині загинув її чоловік Владислав Фільов. Проте ця інформація не підтвердилася. За даними російських ЗМІ, розслідування буде проводитися міжнародною комісією.