Жертвы Усика и Фьюри согласовали новый бой-спектакль в боксе: видео первой битвы взглядов

Бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта в Саудовской Аравии. В ринг боксеры выйдут в тамошней столице Эр-Рияде. Поединок начнется не раньше 21:00 по киевскому времени.

Бывший чемпион мира в хевивейте по версии ряда организаций и экс-чемпион UFC накануне провели первую битву взглядов. В дебютной игре нервов на публике эксперты констатировали "ничью", ведь и Джошуа, и Нганну фактически одновременно повернулись к журналистам. Они вместе попозировали для фотокорреспондентов и ответили на вопросы прессы.

Впоследствии промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный постер поединка. На плакате мускулистые и агрессивные бойцы сошлись лицом к лицу на фоне архитектуры Эр-Рияда. Шрифты дизайнеры позаимствовали из графики для игр на приставках 90-х.

Прямая речь

"Я собираюсь очень упорно тренироваться, делать все нужные вещи. Я выхожу на бой в статусе андердога, чтобы выиграть этот поединок. Свой последний бой я не считаю эталонным. Я думаю, что у меня все получится. Осознаю, где я сейчас. Я только новичок, так что безусловно буду становиться лучше и лучше. Вот так я вижу будущее", – признался Нганну.

"Он видел таких людей, как я. Я видел таких, как он – много раз еще тогда, когда он был в низшем весе. Жду этого вызова с нетерпением, и он действительно будет хорошим. И я, и он можем рассчитывать на удар. Мы оба умеем боксировать – Нганну уже доказал это раньше. Мы можем драться. Это будет хороший поединок", – парировал Джошуа.

Предыдущие поединки и перспективы

Нганну дебютировал на профи-ринге боем против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Камерунец сумел отправить британца в нокдаун, но в итоге проиграл поединок "Цыганскому Королю". Победу Фьюри отдали судьи – раздельным решениям.

Джошуа же после двух поражений от украинца Александра Усика и потери чемпионских поясов начал заново путь на вершину хевивейта. В прошлом году британский боксер трижды выходил в ринг и одержал три победы. По очкам он одолел американца Джермейна Фрэнклина, а финна Роберта Хелениуса и шведа Отто Валлина одолел нокаутами.

Звездный промоутер Фрэнк Уоррен осторожно намекнул на следующего соперника победителя битвы Джошуа – Нганну. Посредники постараются организовать бой с будущим абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Он определится 17 февраля в поединке Усика и Фьюри.

"Хотели бы мы увидеть победителя в бою с победителем поединка Джошуа – Нганну? В боксе все хотели бы это увидеть. Так что каждый имеет то, к чему стремиться. Это грандиозный момент для бокса", – заявил Уоррен.