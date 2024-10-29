Жертвы, раненые и много разрушений. Что известно о ночной атаке на города Украины

Харьков

Перед "традиционным" запуском беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed россияне около 21 часа атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБ). После взрывов в городе глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов предупредил горожан о риске повторных ударов, а также уточнил, что под атакой был центр города.

Позже городской голова административного центра Игорь Терехов сообщил о первых раненых, чье количество постепенно росло. В частности враг повредил здание медицинского учреждения и административного учреждения.

Как рассказал главы Офиса президента Андрей Ермак, террористы обстреляли авиабомбами здание Госпрома, которое находится под охраной ЮНЕСКО, является памятником архитектуры, а также одним из мировых образцов авангардной архитектуры. Синегубов, в свою очередь, добавил, что во время удара было разрушено несколько этажей здания и повреждены сотни окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.

Повторный обстрел Харькова

Харькову, предварительно, управляемыми авиабомбами. Попадание было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор в результате чего были разрушены два дома, а около 20 получили различные степени повреждений. Харьковская ОГА заявила о двух погибших, впрочем, отметила, что под завалами могут находиться еще люди, в частности - дети.

Фото: последствия ночных обстрелов Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

Во время спасательно-поисковой операции позже были обнаружены тела еще двух жертв террористической атаки.

В семь утра в ГСЧС рассказали, что в результате вражеских обстрелов в Харькове:

полностью разрушен один дом;

частично повреждены 19 домов;

повреждены четыре автомобиля.

из-под завалов достали тела 4 погибших - двух женщин и двух мужчин.

Кривой Рог

После обстрелов Харькова враг атаковал и Кривой Рог. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил об ударе баллистической ракетой и риске повторного удара.

Через некоторое время глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что враг обстрелял трехэтажный жилой дом, в результате чего ранения, согласно предварительным данным, получили десять человек.

В частности из-за обстрела в доме и хозяйственных постройках возник пожар. В том же числе было повреждено медучреждение, автомобиль и газопровод.

Фото: последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)

Уже в полночь Вилкул сообщил об 11 раненых, а также 39-летнего погибшего, который получил сверхтяжелую открытую черепно-мозговую травму. Также он добавил, что вокруг места прилета очень много поврежденных домов, выбиты стекла и балконы.

Как сообщили на тот момент в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки были уничтожены 12 гаражей, а также возникло возгорание жилого дома и хозяйственных построек на общей площади 500 квадратных метров.

По состоянию на 08:38, как пишет ГСЧС, известно о:

1 погибшем ;

; 14 раненых ;

; повреждении десятки домов;

уничтожены 12 гаражей.

Киев

После четырех утра, во время воздушной тревоги, в Киеве прогремели взрывы. Местные власти, в свою очередь, заявили о работе противовоздушной обороны (ПВО), а также призвали гражданских находиться в укрытиях до отбоя.

Соломенский район

Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил о вызове медиков в Соломенский район. Через некоторое время выяснилось, что в районе произошел пожар в жилом доме в результате падения обломков дрона. В частности пылали несколько автомобилей и было возгорание в торговом помещении. Стало известно о двух пострадавших, одного из которых госпитализировали.

Фото: последствия ночных обстрелов Киева (t.me/dsns_telegram)

По состоянию на 08:20, согласно данным ГСЧС, количество раненых в Соломенском районе возросло до шести.

Святошинский район

Также обломки от БПЛА зафиксировали и в Святошинском районе.

Повреждение газовой магистрали

Кроме того, в результате падения обломков российского была повреждена газовая магистраль, из-за чего пришлось приостановить подачу газа.

Масштабная атака "Шахедами"

Этой ночью террористы также прибегли к запуску "Шахедов" в результате чего в части Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда же Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о движении БпЛА по территории Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.

Позже дроны также начали двигаться в западном направлении на Киевскую область, а уже через некоторое время фиксировались в:

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Черкасской областях.

Часть из них также двигалась в направлении Житомирской области.

После четырех утра Воздушные силы также предупредили об очередной группе БпЛА в Сумской области, которая двигалась в направлении Черниговской области. А ближе к утру один из "Шахедов" изменил курс в сторону Харьковской области.

Ближе к семи утра в Украине начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

Как рассказали Воздушные силы, этой ночью террористы запустили против Украины:

ракету "Искандер-М" по городу Кривой Рог;

48 ударных БпЛА типа Shahed.

В частности враг круглосуточно запускал управляемые авиабомбы по прифронтовой территории на разных направлениях.

ПВО работала в:

Киевской;

Черкасской;

Винницкой;

Житомирской;

Хмельницкой;

Сумской;

Черниговской;

Полтавской областях.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 26 дронов. Еще 20 были локально потеряны, а один вернулся в Россию.

Во время подготовки материала использовались источники: Telegram-каналы главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Киевской городской государственной администрации, начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, мэра Киева Виталия Кличко, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.