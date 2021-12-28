Жертвами стрілянини в штаті Колорадо стали п'ять осіб

Щонайменше п'ять людей були вбиті в понеділок в результаті стрільби декількох епізодів стрільби в Денвері і прилеглому Лейквуді (штат Колорадо). Ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

За словами глави департаменту поліції Денвера Пола Пейзена, три людини стали жертвами стрілянини в різних частинах міста, ще двоє були поранені.

Також унаслідок стрілянини були вбиті двоє в Лейквуді, де раніше ввечері невідомий поранив поліціянта з вогнепальної зброї.

За попередніми даними, всі епізоди стрілянини пов'язані з одним нападником, який загинув у зіткненні з поліцією в Лейквуді і включений в загальну кількість убитих.

"Ця людина несе відповідальність за цей надзвичайно жорстокий злочин, що стався сьогодні ввечері", - сказав Пейзен.