Жертвами повені в штаті Кентуккі стали 37 людей, сотні зникли безвісти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Щонайменше шестеро дітей, у тому числі четверо братів і сестер у віці від одного до восьми років, загинули від стихії. Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що кількість загиблих буде продовжувати зростати, оскільки сотні американців залишаються зниклими безвісти.

Понад 12 тисяч домогосподарств залишилися без електрики, сотні будинків і підприємств були затоплені. Відновлення пошкоджених доріг, мостів та іншої інфраструктури займе роки.

Президент США Джо Байден оголосив повінь великим лихом і розпорядився про виділення федеральної допомоги місцевим рятувальникам. Це найсильніша повінь в регіоні за останні десятиліття.