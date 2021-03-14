Дружину Асада можуть позбавити громадянства Британії за підбурювання до терору

Повідомляється, що справу щодо Асми Асад веде відділ з військових злочинів при Скотленд-Ярді. Її підозрюють у можливому підбурюванні до терору і репресій проти сирійської опозиції, а також заохоченні до тероризму протягом 10 років. Також повідомляється, що їй може загрожувати судове переслідування і позбавлення британського громадянства.

Розслідування почалося після заяви адвокатської фірми Guernica 37, яка спеціалізується на питаннях міжнародного правосуддя. У заяві йдеться, що Асма Асад виступала на підтримку силових структур, причетних до вбивства і арештів сотень тисяч сирійців. Юристи вважають, що її заяви можна трактувати як підбурювання до терору.

Передбачається, що Асма Асад навряд чи з'явиться за повісткою до англійського суду, але в разі відмови можна домогтися ордера на її арешт та оголошення в міжнародний розшук.