Дружину Асада можуть позбавити громадянства Британії за підбурювання до терору

Дружину президента Сирії Башара Асада можуть позбавити громадянства Британії за підбурювання до терору. Поліція Лондона почала попереднє розслідування щодо сирійської першої леді Асми Асад.
Про це пише BBC.
Повідомляється, що справу щодо Асми Асад веде відділ з військових злочинів при Скотленд-Ярді. Її підозрюють у можливому підбурюванні до терору і репресій проти сирійської опозиції, а також заохоченні до тероризму протягом 10 років. Також повідомляється, що їй може загрожувати судове переслідування і позбавлення британського громадянства.
Розслідування почалося після заяви адвокатської фірми Guernica 37, яка спеціалізується на питаннях міжнародного правосуддя. У заяві йдеться, що Асма Асад виступала на підтримку силових структур, причетних до вбивства і арештів сотень тисяч сирійців. Юристи вважають, що її заяви можна трактувати як підбурювання до терору.
Передбачається, що Асма Асад навряд чи з'явиться за повісткою до англійського суду, але в разі відмови можна домогтися ордера на її арешт та оголошення в міжнародний розшук.
Зазначимо, дружину Асада у світових медіа називають "першою леді пекла", оскільки на тлі громадянської війни в Сирії та масових вбивств веде розкішний спосіб життя і підтримує режим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Башар Асад і його дружина здали позитивний тест на COVID-19.