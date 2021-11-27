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Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию на відбірковому матчі до ЧС-2023

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Глазго, Субота 27 листопада 2021 06:44
Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию на відбірковому матчі до ЧС-2023 Фото: жіноча збірна України з футболу зіграла внічию на відбірковому матчі до ЧС-2023 (uaf.ua)
Автор: Анна Полисученко

Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию на відбірковому матчі до ЧС-2023. Гра пройшла на "Хемпден Парк" в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ.

Матч розпочався без розвідки. Атаки шотландської збірної, яка вважалася фаворитом цього матчу, комбінувалися з контратаками української команди.

На 84-й хвилині збірна України могла закривати матч, провівши разючу контратаку. Шевчук на лівому фланзі звільнився від опонентки і прострелила в центр, а воротар у стрибку накрила м'яч після близького удару Хіміч.

Збірна України була дуже близька, щоб здобути перемогу в прем'єрній грі нового тренерського штабу. Але кінцівка поєдинку виявилася драматичною для українок. "Синьо-жовті" пропустили на передостанній хвилині компенсованого арбітром часу.

Харрісон точним ударом головою врятувала британок від поразки (1:1), а жіночі збірні Шотландії та України у своїй першій відбірковій зустрічі ЧС-2023 поділили очки.

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