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Женева може стати центром російського шпигунства в Європі, - швейцарська розвідка

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Женева, Вівторок 28 червня 2022 10:55
Женева може стати центром російського шпигунства в Європі, - швейцарська розвідка Фото: російські шпигуни зосередилися на роботі в Женеві (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Женева може стати центром російського шпигунства в Європі. Федеральна розвідувальна служба Швейцарії вважає, що в місті вже знаходиться кілька десятків російських шпигунів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт відомство.

"Нещодавно різні європейські держави вислали офіцерів російської розвідки, що може призвести до того, що російські служби розмістять свої сили в таких державах, як Швейцарія, які не проводили ніяких висилок", - йдеться в документі.

При цьому глава розвідувального відомства Крістіан Дюссе в інтерв'ю виданню Tages-Anzeiger підтвердив, що Женева є центром шпигунської активності Росії.

"Нам відомо, що тут діють кілька десятків агентів, які займають посади в російських дипломатичних і консульських місіях", - сказав він.

За даними швейцарської розвідки, шпигунська активність в Женеві пов'язана з тим, що тут знаходяться важливі міжнародні організації, диппредставництва, аналітичні центри, дослідницькі інститути і транснаціональні корпорації, включаючи сировинних трейдерів і компанії, що представляють фінансові та інші послуги. Всі ці організації виробляють велику кількість інформації, яка має значення для спецслужб.

Крім того, Женева регулярно приймає у себе велику кількість міжнародних самітів і конференцій, будучи місцем проведення міждержавних переговорів і консультацій. Шпигуни під виглядом дипломатів можуть брати участь в переговорах і надавати на них прямий вплив, вважають у швейцарській розвідці.

Нагадаємо, після вторгнення Кремля в Україну європейські країни вислали сотні російських шпигунів, які працювали в посольствах під виглядом дипломатів.

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