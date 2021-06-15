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Дружина бізнесмена з Сербії замовила вбивство чоловіка за 2 млн доларів

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 13:20
Дружина бізнесмена з Сербії замовила вбивство чоловіка за 2 млн доларів Фото: затримання організатора замовного вбивства силовиками (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці попередили замовне вбивство приватного підприємця з Сербії. За виконання "роботи" фігуранти обіцяли організатору злочину нерухомість в Москві вартістю 2 млн доларів США.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці 2020 року дружина потерпілого та її брат, залучивши українця, з метою заволодіння майном на загальну суму понад 6 млн євро, вирішили вчинити викрадення та вбивство громадянина Сербії на території України, де він займався бізнесом.

Встановлено, що підприємець мав намір розлучитися з дружиною та позбавити її фінансів, тому вона разом з братом запланувала позбутися свого чоловіка - викрасти його, змусити підписати необхідні документи та вбити.

Жінка пообіцяла за вбивство українцю, який тимчасово проживав за кордоном, квартиру в Москві вартістю 2 млн доларів.

Правоохоронці провели спецоперацію - зімітували викрадення потерпілого на території м. Києва з метою перевірки подальших злочинних намірів організаторів.

Після приїзду одного з організаторів до України та оплати 10 тисяч доларів за виконання першої частини, його затримано в порядку 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Організаторові обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування. Готується запит про міжнародну правову допомогу щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших замовників злочину.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області затримали депутата 8-го скликання однієї з селищних рад Броварського району, який готував замах на двох чоловік.

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