Жовтий рівень небезпеки. Україну завтра накриє мокрим снігом

Погода в Україні завтра, 6 грудня, зіпсується, західні та північні регіони накриє мокрим снігом. Також місцями очікується густий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що завтра в Києві та Київській області, в західних і північних областях очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

А в південних і центральних областях вночі і вранці очікується туман. Видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважні і обережні", - йдеться в повідомленні.