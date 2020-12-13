Жовтий рівень небезпеки: в Україні сьогодні збережеться ожеледиця

В Україні сьогодні, 13 грудня, збережеться ожеледиця. За даними УкрГідрометцентру, вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"На дорогах більшості областей ожеледиця. На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Увага! Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попереджають рятувальники.

Крім того, водіїв закликають дотримуватися правил безпечного кермування. Їм надали такі рекомендації:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

зважайте на попередження відповідних служб.

Нагадаємо, "Укравтодор" повідомляє, що у неділю, 13 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Як писало РБК-Україна, 12 грудня у Міністерстві внутрішніх справ дали рекомендації водіям через ожеледицю на дорогах. Також водіїв попереджали про можливі порушення у русі транспорту через негоду.