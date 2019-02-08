"Жовті желети" анонсували нову акцію протесту у Франції

Протести пройдуть в Парижі, Бордо, Марсель і Монпельє

Движение "желтых жилетов" анонсировало новую акции протеста в разных городах Франции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Вfmtv.

Это будет уже 13-я такая акция с ноября прошлого года. В частности, акция протеста запланирована в эту субботу в Париже. Она начнется в 11:30 по киевскому времени на площади Шарля де Голля. Затем "желтые жилеты" пройдут по Елисейским полям. Завершить шествие они намерены на Марсовом поле в 16:00.

Протесты, как ожидается, пройдут и в других крупных городах, включая Бордо, Марсель и Монпелье.

Напомним, во вторник около 30 тыс. человек приняли участие в объединенной манифестации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" и движения "желтых жилетов", согласно оценкам организаторов.

РБК-Украина писало, что во Франции в субботу, 2 февраля, началась новая волна антиправительственных акций "желтых жилетов", которые хотят удержать давление на правительство президента Эммануэля Макрона. После этого французские СМИ сообщили, что полиция задержала 30 участников движения "желтые жилеты".

РБК-Украина писало, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.