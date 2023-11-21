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Железняк отреагировал на критику проекта закона о 10-кратных льготах для лотерей

Вторник 21 ноября 2023 13:24
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Железняк отреагировал на критику проекта закона о 10-кратных льготах для лотерей Фото: Ярослав Железняк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Ярослав Железняк, который вместе с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым зарегистрировал проект закона о 10-кратных льготах для лотерей, отреагировал на критику проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа.

"С интересом наблюдал, как три дня пытались раскрутить новость, что мы хотим новым законопроектом уменьшить налоги на лотереи в 10 раз. Речь шла о законе, который вообще-то даже не изменился в Налоговый кодекс. Ну и конечно же там если и есть что-то о лотереях, то, что они уже сейчас должны платить лицензионные платежи (которые не платят)", - заявил Железняк.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей (№10101) может нанести бюджет ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда.

В частности, 10-кратные льготы получит оператор лотерей "МСЛ", в которой Данило Гетманцев по его собственному признанию имел долю акций.

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