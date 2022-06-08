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Залізничники та морські перевізники на Дунаї отримають фінансові гарантії своєї роботи, - Кубраков

Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів виділив Мінінфраструктури 250 млн грн з резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури з Олександра Кубракова.

"Завдяки прийнятому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії. Очікуємо, що завдяки цьому ми зможемо суттєво наростити обсяги перевезень", - заявив міністр.

Кубраков додав, що цим рішенням міністерство бере на себе частину ризиків, щоб стимулювати компанії надавати іноземні судна та рухомий залізничний склад для збільшення перевезень.

Окрім цього, в міністерстві повідомили, що кошти зберігатимуться на окремому ескроу-рахунку Міністерства інфраструктури України та, у разі потреби, будуть надаватися для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок агресії Росії проти України.

Скористатися таким механізмом зможуть:

  • власники та/або оператори рухомого складу, який перебуває на території України та допущений до обігу залізницями колії європейського стандарту (1435 міліметрів)

  • фрахтувальники, оператори та/або власники морських суден та суден внутрішнього плавання, що перебувають в акваторії українських портів в Дунайському регіоні та ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.

У міністерстві додали, що наразі завершується робота над узгодженням усіх деталей механізму страхування, аби процес надання гарантій був максимально прозорим та зрозумілим

Нагадаємо, аналогічний механізм страхування ризиків Міністерство інфраструктури ініціювало в лютому для забезпечення безпеки авіаперельотів. Завдяки ньому перевізники змогли надалі виконувати авіарейси всередині країни та на інші напрямки напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

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МІУОлександр Кубраков