Через спеку заборонили в'їзд вантажівок в Київ: скільки діятимуть обмеження
Фото:: в Київ сьогодні заборонять в'їзд вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві через спеку ввели обмеження на в'їзд вантажівок. Обмеження почнуть діяти з 10:00.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00).
"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - говориться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Київській області вводиться обмеження на пересування великовантажного транспорту.
РБК-Україна писало, що Київ з 20 червня ввів заборону на в'їзд вантажівок у місто через спеку. Обмеження діє щодня з 10:00 до 22:00 при денній температурі вище 28 градусів.