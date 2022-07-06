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Спеку замінять зливи та грози: де сьогодні погіршиться погода

Фото: сьогодні погода в Україні місцями погіршиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні в західних, північних регіонах та місцями в центральних регіонах погода погіршиться. Очікується штормовий вітер та зливи з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +18 +20, вдень +29 +31 градус;
  • на заході вночі +15 +20 градусів, а вдень +22 +26;
  • у східних областях вночі +15 +20, вдень +30 +32 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +22 градуси, а вдень +29 +34;
  • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +31 +32 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень помірний, по області місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Натомість у самому Києві вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21, а вдень +31 +33 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що погода в Україні зміниться з приходом холодного атмосферного фронту, знизивши температуру повітря до +20 градусів.

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