Спеку замінять зливи та грози: де сьогодні погіршиться погода

В Україні сьогодні в західних, північних регіонах та місцями в центральних регіонах погода погіршиться. Очікується штормовий вітер та зливи з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень помірний, по області місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Натомість у самому Києві вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21, а вдень +31 +33 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що погода в Україні зміниться з приходом холодного атмосферного фронту, знизивши температуру повітря до +20 градусів.
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