Прогноз на найтепліший місяць року: якою буде погода в липні

У липні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у липні складає 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря 1-9 градусів тепла, у південній частині місцями 10-12 градусів тепла, на високогір′ї Карпат до 1 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 34-39 градусів, у південних, східних, південно-східних областях та в Криму місцями 40-41 градусів, в гірських районах 26-33 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних, Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах до 170 мм, на решті території 37-75 мм, на південному сході місцями 23-36 мм.