Спека вище +30 утримується в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні переважно сухо та спекотно, дощі лише на заході

Погода в Україні 22 червня буде спекотною, з дощами та грозами на заході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході України завтра сухо та сонячно, вдень очікується від +32 до +34 градусів, вночі прохолодніше - від +17 до +20 градусів. На півдні України 22 червня також сухо, від +30 до +34 градусів вдень, та від +20 до +24 вночі, у Криму вдень до +33, вночі - до +21 градусу. На півночі країни завтра також буде жарко: вдень від +30 до +34, вночі до +20 градусів.

Дощитиме завтра на заході країни, температура повітря тут трохи нижча, ніж на решті території країни: вдень від +25 до +28 градусів, вночі івд +17 до +19 градусів.

У Києві завтра утримається суха та спекотна погода. Вдень повітря прогріється до +34 градусів, вночі очікується до +21 градусу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спека в України утримуватиметься 22-23 червня, а вже з наступного тижня очікується пониження температури. За даними синоптика Наталі Діденко, спека в Україні спаде з 25 червня.

Зазначимо, через спеку у Києві рівень забруднення повітря перевищує норму у 6 разів.