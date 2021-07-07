Спека в Україні посилиться у найближчі дні

Синоптики прогнозують посилення спеки в Україні у найближчі дні. Над країною поширюється антициклон Cornelieke.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Денні максимуми температури становитимуть у найближчі дні +29-34 градуси.
"Головним метео героєм найближчого тижня в Україні виступатиме температура повітря. Адже вже у наступні дні, ми очікуємо на посилення спеки у всіх регіонах країни", - говорится в повідомленні.
Під впливом антициклонічного поля, погода в літній період є сухою, малохмарною та спекотною - саме такою вона і буде в Україні найближчими днями.
Раніше повідомлялося, що в Україні почала покращуватись погода у центральних та західних областях, але дощі сьогодні будуть в східних та південних регіонах. Там можливе підвищення рівнів води на річках.
Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.