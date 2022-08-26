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Спека і штормовий вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде спекотною, але з сильним вітром місцями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 26 серпня погода буде спекотною. При цьому очікуються дощі та штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні прогнозують хмарність, майже без опадів. Лише вдень у Приазов'ї місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно східний 5-10 м/с, а в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +17, вдень +30 +32 градуси;
  • на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +29 +32;
  • у східних областях вночі +17 +19, вдень +31 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +19 +21 градус, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +14 +18, вдень +30 +32 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці невелика хмарність та без опадів. Вітер східного напрямку 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +30 +32.

Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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Погода в Україні