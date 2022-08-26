Спека і штормовий вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 26 серпня погода буде спекотною. При цьому очікуються дощі та штормовий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні прогнозують хмарність, майже без опадів. Лише вдень у Приазов'ї місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер переважно східний 5-10 м/с, а в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці невелика хмарність та без опадів. Вітер східного напрямку 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +30 +32.
Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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