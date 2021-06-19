Спека та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні утримається дощова погода в деяких областях. Водночас, у більшості областей очікується висока температура повітря.
Погода по Україні
В Україні сьогодні очікуються дощі західних, південних та східних областях. Без опадів будуть лише жителі Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей.
Температура повітря вдень прогріється до +27-29 градусів по всіх областях. Вночі позначки термометрів опустяться до +15-17 градусів, а в Карпатах до +14-16 градусів.
Погода в Києві
В столиці сьогодні буде досить тепло. При цьому опадів не очікується.
Повітря прогріється до +27-29 градусів. Вночі температура опуститься до +16-18 градусів.
Раніше повідомлялося, що у ці довгі вихідні 19-21 червня у більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень загрози виникнення пожеж.