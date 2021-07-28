Спека та дощі з грозами: якою сьогодні буде погода в Україні

Сьогодні більшість областей накриють дощі. При цьому в усіх регіонах буде спекотно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
По всій країні протягом дня буде спекотно. Найвищі показники термометрів очікуються на півдні країни - до +34 в Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Також спекотно буде на заході - у Закарпатській області температура прогріється до +33 градусів.
Вночі по всій країні показники термометрів будуть коливатися від +16-18 градусів до +22-24 градусів в Одеській області.
У столиці сьогодні буде спекотно. Синоптики прогнозують +28-30 градусів протягом дня. Вночі буде дещо прохолодніше. Температура опуститься до +18-20 градусів.
Водночас, Київ накриє дощ з грозами.