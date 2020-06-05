Спека до +30 та дощі з грозою: погода на вихідні

Погода в Україні на вихідних буде спекотною та сонячною на більшості території. У деяких регіонах країни можливі дощі, часом з грозою.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 6 червня

За даними синоптиків, у суботу у західних, північних, Житомирських та Київських областях можливі дощі з грозами. На решті території буде малохмарно.

Температура повітря вдень на заході від +22 до +26 градусів, у центральних, північних та південних областях від +24 до +27 градусів. На сході прогнозують від +25 до +29. Вночі коливатиметься від +13 до +16.

Прогноз на 7 червня

У неділю погода суттєво покращиться, дощі пройдуть лише у західних областях. На решті території буде сонячно та спекотно. Температура повітря вдень на заході коливатиметься від +23 до +26, у решті областей прогнозують від +26 до +29 градусів. На сході термометри покажуть до +30. Вночі від +12 до +16.

Прогноз на 8 червня

У понеділок дощі збережуться у західних областях. На півночі буде малохмарно, а на решті території утримається спека. На заході термометри вдень покажуть від +23 до +26, у решті областей від +26 до +29, на сході до +30. Вночі очікується від +12 до +17 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували покращення погодних умов в Україні, в тому числі потепління до +26 градусів.

Крім того, в Гідрометцентрі дали прогноз погоди на червень, середньомісячна температура повітря складе 18-22 градусів.