Сплоченная политическая нация или раскол: социологи выяснили, к чему идут украинцы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

По данным социологов, в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

К концу 2023 года большинство украинцев (69%) придерживались мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Доля видящих углубления противоречий и раскол сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определиться со своим мнением.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, 22 января Украина отмечает День Соборности. "Один из важнейших уроков освободительной борьбы первой половины ХХ века - без единства невозможно добиться успеха", - сказал он.

По его мнению, формирование единой украинской нации происходило и в 1990-х, и в 2000-х, и в 2010-х годах. "Оккупация Крыма, война на Донбассе и в конце концов широкомасштабное вторжение не создали украинскую нацию, как некоторые считают, но, безусловно, значительно ускорили процессы национального строительства", - добавил социолог.

По его словам, по результатам многочисленных опросов видны преодоление региональных отличий и действительно процессы "сшивания" Украины от Запада до Востока, от Севера до Юга.

"Нужно как противиться российским попыткам провоцировать раскол в обществе, так и самим украинцам быть ответственными и работать на единство страны. Ответственность за сохранение и усиление единства коллективна - ответственные и власть, и оппозиция, и бизнесмены, и журналисты, и общественные активисты, и простые граждане. В демократическом обществе всегда будут дискуссионные вопросы с разными точками зрения и разными сопутствующими аргументами. Поэтому принципиально важно не прибегать к "идеологической" поляризации, а сохранять открытыми и конструктивными каналы коммуникации", - добавил он.

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 года среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.