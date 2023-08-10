Сгорел целый город. На Гавайях масштабные лесные пожары (фото, видео)

Пожары на Гавайях вспыхнули из-за чрезвычайной жары. Из-за сильного ветра от урагана "Дора" огонь распространяется быстро и расходится на сотни километров.

Больше всего от пожаров пострадал один из самых больших и популярных среди туристов островов Гавайского архипелага - Мауи. Бывшая столица острова, исторический город Лахайна, почти полностью выгорела.

Фото: город Лахайна почти полностью выгорел (cnn.com)

На Гавайях уже в течение трех суток идет поисково-спасательная операция. Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что в Лахайне, где проживало 9 тысяч человек, сотни семей потеряли дома, их эвакуировали.

Для того, кто не на Мауи, это hard to image devastation.



Longtime resident, Emerson Timmins, который писал disaster в Lahaina работала с KHON2 News for interview: pic.twitter.com/POeeZDgiNd — KHON2 News (@KHONnews) August 10, 2023

Кроме того, из-за пожаров тысячи человек остались без электричества и телефонной связи. Власти сообщают, что с острова Мауи пытаются выехать около 4 тысяч человек. По предварительным данным, в результате пожаров погибли по меньшей мере 36 человек, десятки считаются пропавшими.

Также сообщается, что из-за ветра несколько пожаров вспыхнули на "Большом острове".

Пожары в мире

Напомним, этим летом в Европе и США фиксируют новые температурные рекорды. При этом ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Адская жара вызвала масштабные пожары в Греции, в том числе на островах Родос и Корфу.

Также лесной пожар вспыхнул на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире. Известно, что из-за пожаров в Средиземноморье погибли более 40 человек.

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