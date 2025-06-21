В небе над Бразилией вспыхнул воздушный шар с более чем 20 людьми (фото, видео)

В Бразилии произошла масштабная авиационная трагедия. В городе Прая-Гранде загорелся и упал воздушный шар с 21 человеком на борту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.
Инцидент произошел в субботу, 21 июня, утром, в регионе Прая-Гранде - южном районе штата Санта-Катарина, известном как "бразильская Каппадокия", популярном месте для полетов на воздушном шаре.
По предварительным данным правительства штата, в корзине воздушного шара находился 21 человек. После возгорания она упала на землю - горящая корзина разбилась на обочине автомагистрали SC-108, неподалеку сельской местности и одного из местных медицинских центров.
В результате трагедии погибли восемь человек: четверо из них получили смертельные ожоги еще в корзине, остальные - погибли во время падения. Еще 13 получили ранения. В частности среди пострадавших некоторые получили серьезные травмы - по меньшей мере пятеро были доставлены в больницу Носса-Сеньора-де-Фатима в центре Прая-Гранде.
Спасательную операцию проводили пожарная служба и служба скорой помощи SAMU. Местные больницы мобилизовали дополнительный персонал, чтобы обеспечить помощь всем пострадавшим.
Как сообщает издание, шар принадлежал компании Sobrevoar, которая имеет необходимые лицензии на осуществление полетов в регионе.
Предварительная информация, полученная полицией из показаний выжившего пилота, указывает на то, что возгорание началось в корзине аэростата - вероятно, из-за неисправности паяльной лампы. Дальнейшие причины трагедии продолжает расследовать Гражданская полиция.
Видео, которые распространяют очевидцы в соцсетях, показывают вспыхнувшее пламя, которое распространилось на корзину шара и пассажиров, которые в отчаянии выпрыгивали вниз.
Губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Мелло создал целевую группу для помощи пострадавшим и расследования обстоятельств трагедии.
"Мы все шокированы этой трагедией. Поисковые группы продолжают свои работы и оказывают всю необходимую поддержку семьям", - заявил губернатор.
Также официальное соболезнование выразила мэрия города Прая-Гранде, которая сообщила, что держит ситуацию под контролем и обеспечивает поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Заметим, что авария с воздушным шаром в Санта-Катарине произошла менее чем через неделю после гибели женщины во время полета на воздушном шаре в Капела-ду-Алту, что в глубинке Сан-Паулу.
Заметим, ранее РБК-Украина писало, что бразильский город Арраял д'Ажуда является одним из самых гостеприимных городов мира к туристам.
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