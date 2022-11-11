"Зерновой коридор". Из одесских портов вышло еще четыре судна

В пятницу, 11 ноября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли четыре судна со 120 тысячами тонн агропродукции в страны Европы и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры .

Отмечается, что в портах Большой Одессы под обработкой находятся 25 судов. На них загружают 741 тысяч тонн украинской агропродукции.

Сообщается, что вчера порты приняли под погрузку четыре судна со 148 тысячами тонн агропродукции.

Кроме того, по "зерновому коридору" на данный момент движется семь судов под загрузку 198,2 тысяч тонн агропродукции. В частности, балкеры вывезут 40 тысяч тонн пшеницы для Ефиопии и 40 тысяч тонн для Йемена и Афганистана.

Всего с 1 сентября из одесских портов вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.