Зерновое соглашение выполнило свою роль, нужно разблокировать морское судоходство для всех грузов, - Водовиз

"Я выхожу из общепризнанного принципа международного права: гражданское морское судоходство свободно, и ни одна страна не имеет права диктовать свои условия. С начала зерновое соглашение было фактически легитимизацией пиратства РФ в Черном море, которая по своему усмотрению решала, кто, чем и как будет здесь торговать, и использовала это как инструмент давления на Украину.Зерновое соглашение выполнило свою тактическую цель, мы вывезли складские остатки зерна.Но свободное морское судоходство это не предмет сделок, это базовый принцип морской торговли.Поэтому нужно найти точки давления на страну-агрессора, которые позволят открыть порты. И не только для зерна, а для всех видов грузов", - заявил Водовиз.

Он напомнил, что сейчас 51% денег, наполняющих госбюджет, - это помощь наших партнеров. Это делает Украину зависимой от чужих денег, ведь сокращение помощи даже на 10% будет очень ощутимым. В то же время торговля России через Черное море оценивается в 80-100 млрд дол. в год, и это деньги, которые они могут тратить на финансирование войны.

"Наши экспортные поступления составляют всего 3 млрд долларов. Согласно расчетам, разблокировка портов для всех грузов дополнительно принесет 4 млрд долларов прямых налогов, а валютная выручка вырастет на 18 млрд долл. Я уже не говорю о том, сколько людей будет задействовано. Думаю, что эти деньги стоят того, чтобы вопрос разблокирования портов стал во главу угла. Но это вопрос не только к нашей власти, но и к западным партнерам, которым так же выгодно, чтобы экономика нашей страны работала и была более самостоятельной", - подчеркнул Водовиз.

Ранее в НБУ заявили, что прекращение работы зерновой инициативы и, как следствие, полное блокирование морских путей, будет иметь негативные последствия для украинского экспорта и может усилить давление на курс гривны.

В свою очередь в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты ICC Ukraine заявили, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство, а также снизит давление на курс гривны и инфляцию.