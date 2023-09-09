Зерновое соглашение позволило внешним силам определять, что вывозить из украинских портов, - эксперт

Зерновое соглашение ушло в прошлое и больше не отвечает интересам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка.

По его словам, зерновое соглашение было тактическим способом вывоза складских запасов зерна, но Украина заплатила за это дорогую цену.

"Мы фактически сами ограничили свое гражданское судоходство, де-факто позволив внешним силам определять, что и в каком порядке будут вывозить из украинских портов. Это вопрос номер один. А вопрос номер два – это то, что мы де-факто легализовали эти действия, тот порядок, который россия установила в Черном море. А по факту это обычное пиратство. Потому что если судно останавливается под надуманным предлогом и осуществляется какой-то его псевдоконтроль или что-то еще, это просто пиратство", - подчеркнул он.

Подтверждением нечестной игры со стороны России является не только факт постоянных задержек и проверок, но и обнародованные Главным управлением разведки документы, где четко зафиксировано, что главная цель зернового соглашения - ограничение украинского экспорта с последующим вытеснением страны с традиционных рынков сбыта.

Соответственно, единственный путь к открытию украинских портов – это асимметричный ответ, это военные действия, которые Украина уже удачно реализует. Речь идет об успешных атаках на российские корабли в Черном море и атаках на Крымский мост, что значительно усилило переговорные позиции Украины.

"Мы показали, что говорить с Украиной исключительно с позиции силы у россиян больше не получится. Россия должна очень четко понимать то, что она всегда понимает – это право силы. То есть, если она каким-то образом будет оказывать незаконное влияние на судоходство Украины, она получит такой же ответ от наших Вооруженных Сил", - сказал Вовк.

Напомним, после окончания зернового соглашения в августе через временный коридор, который оперативно создали ВСУ и Министерство инфраструктуры, вышли уже 4 судна, успешно дошедшие до Босфора.

Как сообщалось, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении".

Журналисты утверждают, что это письмо Гутерреш направил Лаврову 28 августа, и оно "показывает, как далеко готова зайти ООН, чтобы возобновить зерновое соглашение с разжигателем войны Путиным".

В ответ на это представитель Министерства законных дел Украины Олег Николенко заявил, что смягчение санкций против РФ в обмен на возобновление "зернового соглашения" станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа.