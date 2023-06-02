Зерно, масло и молоко дешевеют: мировые цены на продовольствие упали до минимума за 2 года

Базовый индекс мировых цен на продовольственные товары снизился в мае 2023 года до самого низкого уровня за два года. Это произошло на фоне значительного падения котировок на большинство зерновых, растительных масел и молочных продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие ФАО в мае составил в среднем 124,3 пункта, что на 2,6% меньше, чем в апреле, и на 22,1% ниже исторического максимума, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что обусловлено падением мировых котировок кукурузы на 9,8%. Мировые цены на пшеницу также снизились на 3,5%, отражая достаточные запасы и новое продление Черноморской зерновой инициативы.

Индекс цен на растительные масла ФАО в мае упал на 8,7%, в среднем на 48,2% ниже уровня предыдущего года.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 3,2% по сравнению с апрелем, что было вызвано резким падением мировых цен на сыр, в основном из-за наличия достаточных экспортных поставок на фоне сезонно высокого производства молока в северном полушарии.

Индекс цен на сахар ФАО вырос четвертый месяц подряд, увеличившись на 5,5% по сравнению с апрелем и достигнув уровня почти на 31% выше, чем годом ранее. Скачок отразил более ограниченную доступность во всем мире, растущую озабоченность по поводу влияния явления Эль-Ниньо на урожай следующего сезона.

Индекс цен на мясо ФАО также вырос в мае, увеличившись на 1,0%.

Цены в Украине

По прогнозу НБУ, продовольственная инфляция в текущем году будет оставаться высокой из-за продолжающегося роста цен на плодоовощную продукцию в связи с ожидаемым снижением урожаев, а также эффекты от подорожания топлива во втором полугодии.

НБУ ожидает, что сравнительно дешевые корма будут сдерживать повышение цен на продукцию животноводства. В последующие годы с уменьшением рисков безопасности продовольственная инфляция будет быстро снижаться благодаря восстановлению технологических и логистических связей, увеличению урожаев и ожидаемому снижению мировых цен на продовольствие и энергоносители. Это перевесит влияние восстановления потребительского спроса, в том числе из-за возвращения мигрантов.