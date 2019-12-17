Зеркаль про справу Порошенка: традиція переслідування попередників мені не подобається

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль прокоментувала справу Державного бюро розслідувань стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка за фактом можливої державної зради через Мінські угоди. Про це вона розповіла в програмі "Рандеву".

"Мені важко уявити, як буде розвиватися ця справа. Принаймні, мої обмежені знання кримінального законодавства не дають мені впевненості в її перспективності", – відповіла дипломат.

У свою чергу Зеркаль закликає усіх політиків та дипломатів до діалогу.

"Узагалі ця традиція переслідування попередників мені не подобається. Нам нарешті треба перейти до цивілізованого діалогу і передачі влади. Поки ми це не зробимо, ми будемо залишатися в цій так званій soviet legacy (з англ. радянська спадщина)", – переконана колишня заступниця міністра МЗС.