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"ЗЕОНБУД": 20 мільйонів телеглядачів цифрової мережі Т2 отримали перемогу

 

4 грудня ТОВ "ЗЕОНБУД", як провайдер цифрової мережі Т2, отримало в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення оновлені бланки ліцензій з терміном дії до кінця 2030 року, тобто ліцензії продовжено ще на 10 (!) років.

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Таким чином, 20 мільйонів телеглядачів, які переглядають телебачення за допомогою цифрової мережі Т2, отримали заслужену перемогу, адже саме їх вибір став головним фактором того, що цифрова телемережа отримала право і 10 наступних років надавати доступ до телебачення в сучасному форматі. З цією видатною подією ми щиро і поздоровляємо усіх телеглядачів.

Окремо хочемо подякувати Президенту України, Офісу Президента України та Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення за надання такої перспективи цифровому ефірному телебаченню, адже в умовах необхідності забезпечення безпеки інформаційного простору країни та жорсткої конкуренції за телеефір було досить непросто знайти компромісне та вірне рішення.

Але тепер усі сумніви та дискусії позаду і 20 мільйонів телеглядачів отримали десятирічну перспективу. ТОВ "ЗЕОНБУД" хоче запевнити усіх телеглядачів телемережі Т2 у тому, що і надалі буде докладати усіх зусиль, аби надавати сучасну і якісну послугу. Попереду багато планів і роботи із розширення покриття телемережі та пакету послуг, впровадження новітніх додатків тощо.

Користуючись нагодою, поздоровляємо телеглядачів з наступаючим Новим роком! Бажаємо, щоб у новому році було якомога більше саме позитивних новин.

Пресслужба ТОВ "ЗЕОНБУД"

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