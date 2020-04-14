ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Земля під будівництво "Подол Град Винтаж" отримана незаконно, - експерт

Новини » Нерухомість     14.04.2020 - 18:14
Земля під будівництво "Подол Град Винтаж" отримана незаконно, - експерт
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За словами Могильного, на цій ділянці під виглядом соціального житла, на замовлення Українського товариства сліпих (УТОС) наразі нелегально будують “Подол Град Винтаж”

Земельна ділянка в історичній частині Подолу та Воздвиженки за адресою вул. Вознесенський узвіз, 28-30, у Києві, була виділена Українському товариству сліпих з порушенням законодавчих норм. Про це пише у своїй статті для видання “Наші гроші” юрист, містобудівний експерт Георгій Могильний.

Як повідомляє експерт, схема з виділенням землі тривала під час мерства О. Омельченка, О. Черновецького, О. Попова та нинішнього очільника Києва Віталія Кличка.

Саме на цій ділянці під виглядом соціального житла, на замовлення Українського товариства сліпих (УТОС) наразі нелегально будують “Подол Град Винтаж”. При цьому, організація сліпих, як зазначає автор тексту, активно захищає незаконне будівництво; її представники в обмін на землю очікують отримати розкішні квартири, але ніхто зі сліпих не може назвати ні кількості квартир, ані показати інвестугоди на житло.

Земля під будівництво &quot;Подол Град Винтаж&quot; отримана незаконно, - експерт

Нагадаємо, що подільські активісти щодня фіксують активне будівництво “Подол Град Винтаж”. Зведення житлового комплексу триває попри значні ризики зсуву ґрунту зі схилу, нормативні обмеження та повідомлення низки ЗМІ про можливе зараження коронавірусом робітників, задіяних для будівництва.

Як додає Могильний, місцеві жителі обурені ще й тим фактом, що забудовник не дає 130 учням Науково-дослідної школи БАЗИС проводити заняття у власній будівлі. Школа розташована поруч із будмайданчиком “Подол Град Винтаж”, тож забудовнику можуть заборонити виконувати роботи через небезпеку для дітей.

Місцеві жителі та активісти повідомляють, що влада міста не звертає увагу на цю ситуацію, тому закликають президента особисто втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, раніше жителі історичного Подолу та Воздвиженки вимагали від органів держвлади втрутитися в ситуацію і припинити будівництво на Вознесенському узвозі, яке відновилося з середини листопада минулого року.

У столиці будуть щодня дезінфікувати приміщення Києво-Печерської лаври Київ посилює обмеження на в'їзд
Новини України КиївПодолстроительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся