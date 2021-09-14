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Землетрус у Мексиці: зафіксовано понад 800 повторних поштовхів

Автор: Анастасія Рокитна

У Мексиці стався потужний землетрус силою 7,1. Після нього зафіксували понад 800 повторних підземних поштовхів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Національної сейсмологічної служби країни.

Осередок потужного землетрусу залягав на глибині 10 км, а епіцентр знаходився в 11 км на північний захід від міста Акапулько.

"Станом на 20:00 13 вересня (4:00 вівторка за Києвом) було зареєстровано 809 повторних поштовхів після землетрусу магнітудою 7,1, що стався в Герреро, магнітуда найсильнішого з них склала 5,2", - йдеться у повідомленні.

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МексикаЗемлетрус