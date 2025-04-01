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Землетрясение в Мьянме. Количество погибших превысило 2700 человек

Фото: последствия землетрясения в Мьянме (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Мьянме после мощного землетрясения количество жертв превысило 2700 человек. Еще 400 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайна, жертвами землетрясения стали 2719 человек.

Он также уточнил, что по меньшей мере 4521 человек получил ранения, а 400 считаются пропавшими без вести.

Он также предположил, что количество погибших может превысить 3000.

Мощное землетрясение в Мьянме

Напомним, землетрясение магнитудой 7.7 всколыхнуло Мьянму 28 марта, нанеся значительный ущерб в одной из беднейших стран мира. Эпицентр был вблизи Мандалая, второго по величине города этого государства.

Отмечается, что землетрясение привело к масштабным разрушениям в Мьянме и других странах. Сначала в геологической службе США считали, что количество погибших может превышать тысячу человек.

А уже 30 марта в Мьянме зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,1 балла. Геологическая служба США заявляет, что афтершок магнитудой 5,1 произошел в городке Маттар, в 28 километрах к северо-западу от Мандалая.

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