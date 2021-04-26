Земельна реформа та кадрові питання. Над чим цього тижня працюватиме Рада

"Про два позачергові засідання ми можемо вже говорити. Є дві ініціативи, я впевнений, що завтра вони будуть оформлені в позачергові засідання. І ми проведемо після пленарних засідань ще два засідання кількістю питань 14", - сказав спікер парламенту.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що наразі чергові засідання заблоковані через поправковий спам під час розгляду законопроєктів №2194 та №2195 щодо земельної реформи.

"Ми будемо йти тим шляхом, який нам дозволяє регламент та Конституція України та решта законів - це працювати в режимі позачергових пленарних засідань. Ми не бачимо жодної проблеми в тому, що на позачергове засідання збирається різний порядок денний", - заявив він.

За його словами, паралельно з "земельними" законопроектами Верховна рада має ухвалювати інші важливі для держави закони. Йдеться, зокрема, про реформу прокуратури, безпекові та економічні питання.

"Питання змін до бюджету, де шляхом перевищення податкових надходжень є потенціал збільшити видатки на медицину, культуру, боротьбу з COVID і вакцинацію. Також – на інфраструктурні проєкти, які дозволяють збільшувати робочі місця і є драйвером економіки, про що було доведено в кінці минулого року відповідними дослідженнями", - наголосив він.

Корнієнко додав, що на одному з таких позачергових засідань цього тижня "Слуга народу" запропонує розглянути законопроект №4555. Він стосується суттєвого підвищення пенсій для ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

"Там досить непогані цифри - близько 500 млн грн в цьому році та понад 1 млрд грн за два наступних роки, кожен рік", - зазначив голова партії "Слуга народу".

Голова комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова розповіла деталі пропозиції про підвищення пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС. За її словами, таке поліпшення стосуватиметься майже 40 тис. пенсіонерів.

"Пенсії ліквідаторів першої групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12 270 грн, будуть підвищені до 16080 грн. Пенсіонерам другої групи інвалідності - з 10 967 до 12 987. Для третьої групи - з 8129 до 8917. Нагадаю, що середній розмір пенсії сьогодні в Україні - 3300 грн. Підвищення буде стосуватися 39 481 пенсіонера", - зазначила вона.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила про важливість розгляду у четвер на позачерговому засіданні законопроєктів щодо культури та туризму.

"Просимо включити два законопроєкти, які стосуються створення та фінансування центрів надання культурних послуг - №4318 і №4692. Також два законопроєкти, які стосуються туристичної галузі. №2673 розширює коло суб’єктів надання готельних послуг. І комплексний законопроєкт про туризм, фактично нова редакція, - №4162 і альтернативний №4162-1, - який створить економічний стимул для розвитку туристичної галузі, яка дуже постраждала під час пандемії", - розповіла Євгенія Кравчук.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що окреме засідання у четвер стосуватиметься можливості призначення віце-президента "Енергоатома" Германа Глущенка на посаду міністра енергетики.

"Зараз ми виконуємо всі формальності. Таке подання вносить Кабмін за поданням коаліції, якою зараз є наша фракція монобільшості. Відповідно, зараз ми проходимо весь паперовий процес. Сподіваємось, що завтра Прем’єр внесе це подання до Верховної ради і далі голова парламенту спрямує це на комітет. Також сьогодні ми зрозуміли, що, мабуть, пану Герману треба зустрітися з депутатськими фракціями, виконати регламент", - заявив він.

Окрім того, у "Слузі народу" запропонували змінити режим роботи парламенту, щоб у п’ятницю депутати змогли попрацювати в комітетах та на округах.

"Питань багато накопичилося. Це - і безпекові питання і питання, як реально відбувається реформа децентралізації. Тут ми тримаємо руку на пульсі, але є багато організаційних питань, в які потрібно включатися народним депутатам також. Відповідний проєкт постанови ми запропонуємо на одній з позачергових сесій", - підсумував Олександр Корнієнко.