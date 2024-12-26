В "Ударе" Кличко призвали привлечь к ответственности мошенника, пытавшегося обмануть предпринимателей от имени партии

"Скандал с мошенником, который использовал имя политической силы, бьет по репутации всей организации. Мы призываем правоохранителей и суд привлечь мошенника к максимальной ответственности, согласно закону. Действиями указанного лица нанесен ущерб нашей политической силе, в связи с чем просим привлечь партию "Удар" как потерпевшую сторону в соответствующем уголовном производстве", - говорится в заявлении "Удара".

В партии возмущены, что мошенник своими действиями бросил тень на других "ударовцев".

"Мошенник не учел, что земельный участок площадью 16,4 га, который стал предметом мошенничества задержанного, ранее был передан решением Киевсовета под парковую зону. Поэтому его невозможно использовать по любому другому целевому назначению, передать в аренду или продать. В то время, когда в войну наши партийцы волонтерят, воюют, спасают, донатят, защищают Украину на передовой и в тылу, пена тяжелых времен выносит на берег мошенников, которые готовы перечеркнуть честное имя тысяч "ударовцев". Мошенникам не место среди нас", - отметили в "Ударе".

В заявлении также анонсировано внутреннее расследование о включении данного лица в ряды партии.

"Адвокат Александр Суханов - житель Одесской области, которого местная областная организация партии действительно приняла в свои ряды несколько месяцев назад. Вопрос прохождения лицом внутренней проверки будет рассматриваться центральными контролирующими органами партии. Данное лицо уже исключено из партии, а история его включения в партийные ряды Одесской организацией "Удара" будет детально проверена", - отмечается в заявлении партии.

Напомним, ранее СБУ задержала в Киеве одного из руководителей известной партии. Его подозревают в вымогательстве 1 млн долларов за решение "земельных вопросов" в КГГА.