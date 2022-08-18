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"Зелений" тариф в Україні став кратно нижчий реальної ціни на електроенергію, - депутати

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Четвер 18 серпня 2022 14:46
"Зелений" тариф в Україні став кратно нижчий реальної ціни на електроенергію, - депутати Фото: "зелений" тариф в Україні став кратно нижчий реальної ціни на електроенергію (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Діючий на сьогодні "зелений" тариф в Україні на порядок нижчий за реальну вартість електроенергії в умовах світової енергетичної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист міжфракційного депутатського об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" до президента, прем’єр-міністра, голови НКРЕКП та міністра енергетики.

"Нові потужності ВДЕ сприятимуть енергетичній безпеці України. При цьому зелений тариф не збільшує витрати системи, адже поточна ціна на електроенергію в умовах адміністративно регульованого ринку досягає 75 євро/МВт-год, коли зелений тариф для вітрової генерації складає 88 євро/МВт-год", - зазначається в листі.

В Європі ж ціни на електроенергію в 8 раз вищі і досягають 560 євро за МВт.год, за даними державного підприємства "Оператор ринку".

Депутати закликають керівництво держави працювати над збільшенням потужностей "зеленої" енергетики, враховуючи поточні аномально високі світові ціни на енергоносії.

Як зазначають депутати, економічні підрахунки показують, що держава має допомогти інвесторам добудувати станції вітрової енергетики, для яких вже закуплене необхідне обладнання, бо будівельні роботи зупинилися одразу після вторгнення РФ в Україну і до кінця року їх добудувати компанії не встигнуть.

"Задля компенсації втрати потужностей ТЕС/АЕС, зміцнення енергобезпеки, збільшення доходів від експорту української електроенергії, потрібно надати можливість продовження від 6 до 12 місяців термінів будівництва "зеленої" генерації, аби можна було завершити об’єкти будівництва", - підсумовують депутати.

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