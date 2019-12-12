"Зелені" тарифи: посольства західноєвропейських країн закликають владу до компромісу

Посольства Данії, Норвегії та Швеції наголошують на необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні "зелених" тарифів задля збереження інвестпривабливості України та продовження розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Відповідного листа спрямовано на адресу міністра енергетики та довкілля Олексія Оржеля та голови комітету ВР з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

Лист підписали посол Данії в Україні Рубен Мадсен, посол Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

"Ми рішуче закликаємо уряд України та Верховну раду України якомога швидше знайти за результатами консультацій з інвесторами у ВДЕ та іншими зацікавленими особами відповідне і збалансоване рішення, що ґрунтуватиметься на запропонованих проектах та компромісах та відновить довіру інвесторів", - йдеться у листі.

Посли скандинавських країн нагадали про великі інвестиції до української галузі ВДЕ, проте зауважили, що подальший розвиток галузі стримується ініціативами щодо ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу.

"Завдяки відчутним зусиллям уряду Україна отримала понад 8 мільярдів доларів іноземних інвестицій у галузь відновлюваної енергетики. Однак від початку запуску нового енергоринку в червні, нам стало відомо про серйозні занепокоєння з боку скандинавських та інших міжнародних інвесторів у відновлювану енергетику в Україні (ВДЕ) щодо допущення "Гарантованим покупцем" (ДП) прострочення платежів, можливих зворотних змін до законодавчої бази, що регулює ВДЕ, та можливих обмежень компенсації витрат виробників з ВДЕ. Така невизначеність негативно впливає на довіру інвесторів та банків до галузі відновлюваної енергетики України", - йдеться у листі.

Посли Данії, Норвегії та Швеції наполягають на важливості подальшого розвитку галузі ВДЕ в Україні та вважають необхідним ухвалення компромісного законопроекту, який врахує інтереси держави та інвесторів.

"Як ми розуміємо, наразі у Верховній раді України триває законодавчий процес з пошуку компромісу. Проекти стимулювання використання відновлюваних джерел енергії важливі для економічного розвитку України, а також для скорочення викидів CO2. Відсутність угоди між українською владою та інвесторами у галузі відновлювальної енергетики може зашкодити не лише залученим інвесторам, але і репутації та здатності України залучати іноземні інвестиції" - йдеться у листі.

Нагадаємо, 6 грудня в Верховній раді зареєстровано законопроект №2543 про добровільну реструктуризацію "зелених" тарифів. Автор законопроекту народний депутат Людмила Буймістер (фракція "Слуга народу") стверджує, що прийняття законопроекту дозволить продовжити розвиток індустрії ВДЕ.

Один з авторів законопроекту №2543, народний депутат Максим Єфімов заявив, що законопроект є компромісним, сприятиме вирішенню проблем на ринку "зеленої" енергетики, а також акцентував увагу на тому, що цей законопроект підтримує більшість учасників ринку.

Європейська бізнес асоціація заявила, що законопроект №2543 вирішить ключові проблеми галузі ВДЕ та сприятиме росту інвестицій, в тому числі іноземних, в галузь.